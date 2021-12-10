Военные передали 286 тонн кислорода в медучреждения юга России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) передали в медучреждения юга России 286 тонн кислорода. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе округа.

"Военнослужащие ЮВО передали в медучреждения субъектов РФ 286 тонн кислорода для госпитализированных пациентов с COVID-19, нуждающихся в кислородной поддержке", - говорится в сообщении.

Ранее военнослужащие доставили 16 тонн кислорода в больницу №6 города Ростова-на-Дону. Запланирована отправка более 3 тонн кислорода в медучреждения Крыма и Волгограда, отметили в пресс-службе. Командующий войсками ЮВО Александр Дворников сообщал, что в декабре военные передадут в медучреждения южных регионов 220 тонн кислорода.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 267,9 млн человек, более 5,2 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 9 925 806 случаев заражения, выздоровел 8 637 861 человек, умерли 286 004. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.