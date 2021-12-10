Глава делегации РФ в Вене: провокация ВМС Украины в Азовском море вредит грузоперевозкам

ВЕНА, 10 декабря. /ТАСС/. Провокация Украины в Азовском море с движением корабля украинских ВМС "Донбасс" в направлении Керченского пролива наносит ущерб грузоперевозкам и снижет пропускную способность Керчь-Еникальского канала. Об этом заявил в пятницу руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в ответ на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать произошедшее в Азовском море.

Гаврилов обратил внимание, что, согласно появившейся информации, в четверг украинский корабль "Донбасс" при движении в Керчь-Еникальский канал не отвечал на запросы российских пограничников, при этом, не доходя до пролива, он сообщил, что не намерен проходить через канал. Дипломат пояснил, что для прохода должна быть направлена заявка, после чего судно досматривается, и такая процедура обязательна для всех без исключения судов.

"Со стороны Украины это очередная провокация. Такие попытки предпринимались ей и ранее. Все это снижает пропускную способность канала и наносит ущерб грузоперевозкам, осложняет и без того непростую ситуацию в регионе", - отметил Гаврилов.

По его словам, Киеву давно пора прекратить заниматься провокациями как на суше, так и на море, прикрывая его политическую, экономическую и военную несостоятельность. "Бесконечно терпеть их выходки никто не намерен", - резюмировал глава делегации РФ.