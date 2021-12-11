Более 1,5 тыс. танкистов поучаствовали в боевых стрельбах на юге России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 декабря. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. танкистов соединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО) провели боевые стрельбы за пять дней боевой учебы в полевых условиях, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе округа.

"Упражнения боевых стрельб выполнялись танкистами из орудий современных танков Т-72Б3 и Т-90А с использованием штатных снарядов. Также стрельба выполнялась из крупнокалиберного зенитного пулемета. Экипажи совершенствовали навыки в поражении мишеней, имитирующих движущийся танк, противотанковый гранатометный расчет и безоткатное артиллерийское орудие на дистанциях от 300 до 2 000 м", - говорится в сообщении.

Отмечается, что танковые экипажи выполнили упражнения в условиях пустынной и горно-лесистой местности полигонов, дислоцированных в Волгоградской и Ростовской областях, Адыгее, Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии, Карачаево-Черкессии и в Крыму, а также на военных базах ЮВО в Абхазии, Армении и Южной Осетии.

"На танкодромах механики-водители выполняли упражнения по вождению танков по пересеченной местности с преодолением естественных препятствий, в том числе противотанковых рвов и заграждений. Планом боевой подготовки танковых экипажей предусмотрено изучение тактики боя танковых подразделений в наступлении и обороне в дневное и ночное время суток. Боевое слаживание экипажей, расчетов и отделений соединений и воинских частей продолжится в войсках ЮВО до февраля 2022 года", - сообщается в пресс-релизе.