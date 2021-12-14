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Медведев: выход США из Договора по ПРО стал для РФ стимулом к улучшению деятельности ОПК

Выход США из Договора по ПРО стал для РФ стимулом к улучшению деятельности ОПК, созданию новых образцов вооружения, сообщил Медведев. Он также заявил, что выход США из Договора по ПРО закономерно привел к росту недоверия в отношениях Москвы и Вашингтона и увеличению напряженности в мире.

Медведев призвал США быть открытыми для совместной работы с партнерами, а не пытаться бездумно продвигать НАТО на восток. Он заявил, что Россия по-прежнему следует курсу на упрочение международной стабильности и предлагает США совместную работу.

Выход США из Договора по ПРО не привел к созданию у них надежного щита против стран с ядерным оружием, сказал Медведев.

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Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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