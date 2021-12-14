Замминистра обороны России встретился с делегацией ЦАР

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин провел в Москве рабочую встречу с делегацией Центрально-Африканской Республики (ЦАР) во главе с председателем Национальной ассамблеи Матье-Семплисом Саранджи. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.

"В ходе переговоров была отмечена положительная динамика развития двустороннего сотрудничества по линии оборонных ведомств, а также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности на Африканском континенте", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что Матье-Семплис Саранджи поблагодарил за содействие, которое оказывает Минобороны РФ в реформировании сектора безопасности ЦАР.