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Замминистра обороны России встретился с делегацией ЦАР

Председатель Национальной ассамблеи Матье-Семплис Саранджи поблагодарил за содействие, которое оказывает Минобороны РФ в реформировании сектора безопасности ЦАР

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин провел в Москве рабочую встречу с делегацией Центрально-Африканской Республики (ЦАР) во главе с председателем Национальной ассамблеи Матье-Семплисом Саранджи. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.

"В ходе переговоров была отмечена положительная динамика развития двустороннего сотрудничества по линии оборонных ведомств, а также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности на Африканском континенте", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что Матье-Семплис Саранджи поблагодарил за содействие, которое оказывает Минобороны РФ в реформировании сектора безопасности ЦАР.

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