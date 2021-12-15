Корабль "Сергей Котов" совершил переход в Севастополь для продолжения испытаний

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 декабря. /ТАСС/. Экипаж новейшего патрульного корабля проекта 22160 "Сергей Котов", построенного для Черноморского флота (ЧФ), совершил переход из Новороссийска в Севастополь в рамках заводских ходовых испытаний корабля, сообщили в среду в пресс-службе ЧФ.

"В ходе 4-го целевого выхода корабля в море, в условиях реального морского перехода протяженностью более 200 морских миль, экипаж испытывал надежность и жизнедеятельность энергетических установок и навигационного оборудования, а также управляемость и остойчивость при потере скорости", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "ранее, в рамках заводских ходовых испытаний, экипаж патрульного корабля "Сергей Котов" произвел проверочные стрельбы из артиллерийской установки АК-176 и другого вооружения корабля, а также прошел первичную электромагнитную обработку для уменьшения намагниченности корпуса".

"После завершения ходовых испытаний судостроители совместно с экипажем проведут ревизию корабельных систем, устройств и механизмов и продолжат его подготовку к следующему этапу государственных испытаний. После завершения государственных испытаний "Сергей Котов" войдет в состав Черноморского флота с пунктом постоянного базирования в Новороссийске", - говорится в пресс-релизе.

Патрульный корабль "Сергей Котов", названный в честь выдающегося советского военного моряка, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза (1944) контр-адмирала Сергея Николаевича Котова, был заложен 8 мая 2016 года, это четвертый по счету и третий серийный корабль проекта. Он строился на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького совместно с керченскими судостроителями. В составе Новороссийской базы ЧФ уже есть три корабля проекта 22160: "Василий Быков", "Дмитрий Рогачев" и "Павел Державин".