Герой Советского Союза Надежда Попова. К юбилею летчицы из отряда "ночных ведьм"

17 декабря 1921 года родилась Герой Советского Союза Надежда Попова — одна из летчиц женского бомбардировочного полка, которых немцы за сокрушительные ночные атаки называли "ночными ведьмами". Во время Великой Отечественной войны Надежда Попова совершила 852 боевых вылета, вела разведку, уничтожала вражеские объекты на Украине, в Крыму, Белоруссии, Польше и Германии. В честь юбилея прославленной летчицы рассказываем о самых ярких эпизодах ее биографии

Девушка из Донбасса Надежда Попова родилась в деревне Шабановка Орловской области. В 1936-м в городе Сталино (ныне Донецк) она окончила семилетку и поступила в местный аэроклуб, где научилась прыгать с парашютом и управлять самолетом У-2 (позднее он был переименован в По-2 в честь конструктора Николая Поликарпова). Надежде Поповой едва исполнилось 18, когда она твердо решила стать военным летчиком. В 1939 году Надя приехала в Москву, чтобы встретиться с легендарной Полиной Осипенко, одной из первых женщин — Героев Советского Союза, установившей пять мировых авиационных рекордов. Осипенко помогла Надежде получить направление в Херсонскую авиационную школу Осоавиахима, после окончания которой в 1940 году она продолжила обучение в Донецком военном авиаучилище, где получила профессию летчика-штурмана.

Накануне первого дня войны я гладила платье дома, собиралась 22 июня пойти на танцы в клуб. Вдруг в полдень срочное сообщение — объявили о нападении Германии на Советский Союз. В клуб 22-го я все-таки пошла, но было уже не до веселья. Всех волновал только один вопрос — когда откроются военкоматы? Хотели побыстрее записаться на фронт Из воспоминаний Надежды Поповой

Разрешите взлет! С первых дней Великой Отечественной, работая инструктором в Донбассе, Надежда Попова готовила летчиков-истребителей для фронтовой авиации, но при этом постоянно просила командование отправить ее на фронт. Однако в то время, как говорят историки Второй мировой войны, девушек в войска набирать не спешили. Красная армия, как тогда казалось, была способна дать отпор любому агрессору. Но враг стремительными ударами занял Прибалтику, Белоруссию, большую часть Украины и уже в середине осени развернул наступление на Москву. В конце 1941 года из-за острой нехватки военных летчиков Сталин приказал создать три женских авиаполка: истребительный, пикирующих бомбардировщиков и ночных бомбардировщиков. Личный состав набирала Марина Раскова — Герой Советского Союза и олицетворение предвоенных успехов наших летчиц. Всемирная слава пришла к ней после беспосадочного перелета Москва — Дальний Восток в 1938 году протяженностью 6 450 км, который длился более 26 часов. Тогда на самолете АНТ-37 "Родина" три советских летчицы — Валентина Гризодубова, Полина Осипенко и Марина Раскова — установили мировой авиационный рекорд дальности полета. "Ночные ведьмы" В итоге летчиц набралось немало. В наскоро сшитых синих форменных шинелях или кожаных регланах их спешно зачисляли в боевые подразделения. Наиболее опытных — в истребительный полк, остальных — в бомбардировочные. Надежда Попова позже рассказывала, что сама попросилась к бомбардировщикам, так как их первыми отправляли на фронт. Три женских полка требовалось сформировать в кратчайшие сроки — до 1 декабря 1941 года. Девушек переодели в военную форму, и они отбыли в военную авиашколу в город Энгельс Саратовской области.

После коротких курсов с 46-м ночным бомбардировочным полком Надежда Попова была направлена на юг страны. Во время боев на Северном Кавказе звено Надежды вылетало на задания по десять, а иногда и по 15 раз за ночь. За это немцы с ненавистью называли их Nachthexen — "ночными ведьмами". Советские летчики ласково называли девушек "ночными ласточками" — за умение быстро и незаметно подбираться к целям противника и так же стремительно уходить. Виртуозно маневрируя в воздухе, они буквально ускользали от прожекторов и зениток. Бомбили переправы на Тереке и Сунже, уничтожали военные базы и тыловые укрепления от Моздока до Ростова.

Описание Летчицы 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка, 1943 год © Евгений Халдей/ТАСС

Чтобы увеличить боезапас своих По-2, бомбы подвешивали не только на лопасти крыльев, но и брали в кабины, буквально на колени. А для повышения точности бомбометания летали на сверхнизких высотах, как говорят летчики, "ходили по головам". В налетах "ночных ведьм" обычно участвовало три самолета. Пока два из них привлекали к себе внимание прожекторов, летчица на третьем бомбардировщике незаметно подлетала к цели и наносила удар. Затем девушки менялись ролями и шли на новый заход до тех пор, пока не кончатся бомбы. Такая почти что трюковая тактика, как вспоминала позднее Надежда Попова, требовала большого пилотажного мастерства и поистине стальных нервов. Ночные налеты советских девушек имели и сильный психологический эффект. Со временем один только шум моторов маленьких фанерных кукурузников приводил немцев в ужас.

Жили-были девчонки... Смешливые и серьезные, бойкие и застенчивые, московские и калужские, сибирские и уральские. Почти взрослые, почти самостоятельные, они мечтали о большой, яркой, интересной жизни, готовились стать инженерами и артистками, учить детей и строить заводы, путешествовать и выводить новые сорта пшеницы. Но пришел час испытаний — на родную землю ступил кованый сапог врага. На истребителях и бомбардировщиках они, ни в чем не уступая мужчинам, громили врага. И оказалось, что у советских девушек железный характер, твердая рука, меткий глаз Из воспоминаний летчика, Героя Советского Союза Алексея Маресьева

Главными недостатками самолетов, на которых летали советские девушки, было не только отсутствие пулеметов и брони (даже кабины в По-2 были открытыми), но и небольшая скорость — в пределах 150 км/ч. Из-за этого "небесные тихоходы" часто попадали в плотные клещи немецких прожекторов, и тогда начинался яростный обстрел из зенитных орудий. Надежда Попова вспоминала: "Был такой случай у меня. Впереди меня идет летчица, она сбросила бомбы, а ее поймали прожектора. Я моментально сбросила бомбы, скорей отхожу, а ее уже держат в своих щупальцах прожектора. И в этот момент открылся такой ураганный огонь! Просто ливень огня! Ее самолет загорается, а я ей помочь ничем не могу. Экипаж заживо сгорает вместе с самолетом, и ничего не поделаешь! Мы летали без парашюта". Почти как в кино За годы войны Надежда Попова совершила 852 боевых вылета — вдвое больше, чем знаменитые асы Иван Кожедуб и Александр Покрышкин. Много раз ее самолет атаковала вражеская артиллерия, бывало, вспоминала сама летчица, фюзеляж По-2 напоминал решето. Однако Наде всегда каким-то чудом удавалось приземлиться. В результате одного из таких обстрелов ей даже посчастливилось встретить любовь всей своей жизни. В начале августа 1942 года По-2 Надежды Поповой подбили. Он горел, но двигатель продолжал работать, и Надежда смогла посадить самолет на небольшую площадку посреди кукурузного поля. Через несколько минут машина взорвалась. Надя и ее штурман едва успели отбежать в сторону. Затем они долго брели по степи, пока не встретили проезжавший мимо грузовик, который вез в госпиталь раненых советских военных. Среди них был и летчик-истребитель Семен Харламов, сбитый немцами в том же районе за несколько дней до встречи с Надей. Надежда и Семен быстро нашли общий язык.

Я села рядом. Завязался разговор. Семен спросил: "На каком самолете вы летаете?" "А вы угадайте!" Он перечислил все виды военных самолетов. А я посмеивалась: "Не угадали!" Когда сказала, что летаем на У-2, он удивился: "Да это же учебный самолет. Как же на нем можно воевать?" Я рассказала ему, что на У-2 в нашем полку летают женские экипажи. По ночам мы бомбим вражеские объекты Из воспоминаний Надежды Поповой

Через несколько дней за Надеждой прислали самолет, и она вернулась на передовую. А через несколько месяцев судьба вновь свела ее с Семеном Харламовым. В то время ночные бомбардировщицы базировались в станице Ассиновской. Днем прятали самолеты под деревьями, вечером подвешивали бомбы и летали бить немцев.

В тот день я уже сидела в кабине самолета, ждала команды на взлет. Вдруг ко мне подбегает техник: "Надя! Тебя тут кто-то спрашивает". Подходит к самолету летчик: "Здравствуйте, Надя! Я Семен Харламов. Помните меня?" Из воспоминаний Надежды Поповой

Затем они снова расстались, пообещав друг другу встретиться после победы в Москве. Однако встреча эта состоялась немного раньше. Весной 1945-го Семен разыскал Надежду в Германии, и вместе они отправились в Берлин. "Подошли к Рейхстагу, на котором наши бойцы писали свои фамилии. Мы тоже нашли обломок кирпича и начертали: Надя Попова из Донбасса. Семен Харламов. Саратов", — вспоминала Надежда Попова.

Описание Надежда Попова и Семен Харламов, 1984 год © Евгений Козюля, Геннадий Семенов/ТАСС