Герой Советского Союза Надежда Попова. К юбилею летчицы из отряда "ночных ведьм"

Девушка из Донбасса
Надежда Попова родилась в деревне Шабановка Орловской области. В 1936-м в городе Сталино (ныне Донецк) она окончила семилетку и поступила в местный аэроклуб, где научилась прыгать с парашютом и управлять самолетом У-2 (позднее он был переименован в По-2 в честь конструктора Николая Поликарпова).
Надежде Поповой едва исполнилось 18, когда она твердо решила стать военным летчиком. В 1939 году Надя приехала в Москву, чтобы встретиться с легендарной Полиной Осипенко, одной из первых женщин — Героев Советского Союза, установившей пять мировых авиационных рекордов. Осипенко помогла Надежде получить направление в Херсонскую авиационную школу Осоавиахима, после окончания которой в 1940 году она продолжила обучение в Донецком военном авиаучилище, где получила профессию летчика-штурмана.
Разрешите взлет!
С первых дней Великой Отечественной, работая инструктором в Донбассе, Надежда Попова готовила летчиков-истребителей для фронтовой авиации, но при этом постоянно просила командование отправить ее на фронт.
Однако в то время, как говорят историки Второй мировой войны, девушек в войска набирать не спешили. Красная армия, как тогда казалось, была способна дать отпор любому агрессору. Но враг стремительными ударами занял Прибалтику, Белоруссию, большую часть Украины и уже в середине осени развернул наступление на Москву.
В конце 1941 года из-за острой нехватки военных летчиков Сталин приказал создать три женских авиаполка: истребительный, пикирующих бомбардировщиков и ночных бомбардировщиков. Личный состав набирала Марина Раскова — Герой Советского Союза и олицетворение предвоенных успехов наших летчиц. Всемирная слава пришла к ней после беспосадочного перелета Москва — Дальний Восток в 1938 году протяженностью 6 450 км, который длился более 26 часов. Тогда на самолете АНТ-37 "Родина" три советских летчицы — Валентина Гризодубова, Полина Осипенко и Марина Раскова — установили мировой авиационный рекорд дальности полета.
"Ночные ведьмы"
В итоге летчиц набралось немало. В наскоро сшитых синих форменных шинелях или кожаных регланах их спешно зачисляли в боевые подразделения. Наиболее опытных — в истребительный полк, остальных — в бомбардировочные. Надежда Попова позже рассказывала, что сама попросилась к бомбардировщикам, так как их первыми отправляли на фронт. Три женских полка требовалось сформировать в кратчайшие сроки — до 1 декабря 1941 года. Девушек переодели в военную форму, и они отбыли в военную авиашколу в город Энгельс Саратовской области.
После коротких курсов с 46-м ночным бомбардировочным полком Надежда Попова была направлена на юг страны. Во время боев на Северном Кавказе звено Надежды вылетало на задания по десять, а иногда и по 15 раз за ночь. За это немцы с ненавистью называли их Nachthexen — "ночными ведьмами". Советские летчики ласково называли девушек "ночными ласточками" — за умение быстро и незаметно подбираться к целям противника и так же стремительно уходить. Виртуозно маневрируя в воздухе, они буквально ускользали от прожекторов и зениток. Бомбили переправы на Тереке и Сунже, уничтожали военные базы и тыловые укрепления от Моздока до Ростова.
Чтобы увеличить боезапас своих По-2, бомбы подвешивали не только на лопасти крыльев, но и брали в кабины, буквально на колени. А для повышения точности бомбометания летали на сверхнизких высотах, как говорят летчики, "ходили по головам".
В налетах "ночных ведьм" обычно участвовало три самолета. Пока два из них привлекали к себе внимание прожекторов, летчица на третьем бомбардировщике незаметно подлетала к цели и наносила удар. Затем девушки менялись ролями и шли на новый заход до тех пор, пока не кончатся бомбы. Такая почти что трюковая тактика, как вспоминала позднее Надежда Попова, требовала большого пилотажного мастерства и поистине стальных нервов.
Ночные налеты советских девушек имели и сильный психологический эффект. Со временем один только шум моторов маленьких фанерных кукурузников приводил немцев в ужас.
Главными недостатками самолетов, на которых летали советские девушки, было не только отсутствие пулеметов и брони (даже кабины в По-2 были открытыми), но и небольшая скорость — в пределах 150 км/ч. Из-за этого "небесные тихоходы" часто попадали в плотные клещи немецких прожекторов, и тогда начинался яростный обстрел из зенитных орудий.
Надежда Попова вспоминала: "Был такой случай у меня. Впереди меня идет летчица, она сбросила бомбы, а ее поймали прожектора. Я моментально сбросила бомбы, скорей отхожу, а ее уже держат в своих щупальцах прожектора. И в этот момент открылся такой ураганный огонь! Просто ливень огня! Ее самолет загорается, а я ей помочь ничем не могу. Экипаж заживо сгорает вместе с самолетом, и ничего не поделаешь! Мы летали без парашюта".
Почти как в кино
За годы войны Надежда Попова совершила 852 боевых вылета — вдвое больше, чем знаменитые асы Иван Кожедуб и Александр Покрышкин. Много раз ее самолет атаковала вражеская артиллерия, бывало, вспоминала сама летчица, фюзеляж По-2 напоминал решето. Однако Наде всегда каким-то чудом удавалось приземлиться. В результате одного из таких обстрелов ей даже посчастливилось встретить любовь всей своей жизни.
В начале августа 1942 года По-2 Надежды Поповой подбили. Он горел, но двигатель продолжал работать, и Надежда смогла посадить самолет на небольшую площадку посреди кукурузного поля. Через несколько минут машина взорвалась. Надя и ее штурман едва успели отбежать в сторону. Затем они долго брели по степи, пока не встретили проезжавший мимо грузовик, который вез в госпиталь раненых советских военных. Среди них был и летчик-истребитель Семен Харламов, сбитый немцами в том же районе за несколько дней до встречи с Надей. Надежда и Семен быстро нашли общий язык.
Через несколько дней за Надеждой прислали самолет, и она вернулась на передовую. А через несколько месяцев судьба вновь свела ее с Семеном Харламовым. В то время ночные бомбардировщицы базировались в станице Ассиновской. Днем прятали самолеты под деревьями, вечером подвешивали бомбы и летали бить немцев.
Затем они снова расстались, пообещав друг другу встретиться после победы в Москве. Однако встреча эта состоялась немного раньше. Весной 1945-го Семен разыскал Надежду в Германии, и вместе они отправились в Берлин. "Подошли к Рейхстагу, на котором наши бойцы писали свои фамилии. Мы тоже нашли обломок кирпича и начертали: Надя Попова из Донбасса. Семен Харламов. Саратов", — вспоминала Надежда Попова.
История любви летчиков Надежды Поповой и Семена Харламова нашла отражение в известном фильме Леонида Быкова "В бой идут одни "старики". В конце картины лейтенант Сагдуллаев по прозвищу Ромео и летчица Маша Попова погибают. Их прототипы, напротив, жили долго и счастливо. Герой Советского Союза Семен Ильич Харламов остался в военной авиации и вышел на пенсию в звании генерал-полковника. Его супруга Надежда Васильевна Попова несколько десятков лет возглавляла комиссию по работе с молодежью в Российском комитете ветеранов войны. Ее не стало 6 июля 2013 года.
Василий Кучушев