ФСВТС представила полный каталог российской оборонной продукции экспортного назначения

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России представила полный каталог российской оборонной продукции. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь ФСВТС Валерия Решетникова.

"Официальный интернет-ресурс службы перезапущен на современной платформе. На новом сайте теперь представлен, в частности, наиболее полный, соответствующий рекламным паспортам каталог российской ПВН [продукция военного назначения], предлагаемой иностранным заказчикам", - сказала Решетникова.

По ее словам, каталог продукции будет сопровождаться дополнительными материалами. "На ресурсе службы появились разделы, где будут публиковаться аналитические обзоры и спецпроекты, посвященные теме ВТС России с иностранными государствами, а также эксклюзивные фото- и видеоматериалы о российской военной технике", - проинформировала Решетникова.

Россия является одним из крупнейших мировых поставщиков оборонной продукции и занимает в настоящее время второе место на глобальном рынке вооружений.