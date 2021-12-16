Военную полицию в Московской области вооружат автоматами АК-12 в 2022 году

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Подразделения военной полиции в Московской области вооружат новейшими автоматами АК-12, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Западного военного округа.

"Подразделения военной полиции гвардейской танковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Московской области, в 2022 году вооружат новейшими автоматами Калашникова АК-12", - сказали в округе.

Предполагается, что уже в первой половине 2022 года сотрудники военной полиции проведут ряд специальных учений с применением нового вооружения на полигонах.

Автомат АК-12 оснащен комплектом дополнительного оборудования, в том числе коллиматорным прицелом, позволяющим вести прицельный огонь по мишеням, расположенным на расстоянии до 500 м, и полупрозрачным магазином, который дает возможность стрелку контролировать расход боеприпасов при ведении боя.