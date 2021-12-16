В 2022 году начнется переоснащение на комплекс "Ярс" ракетной дивизии в Бологом

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Переоснащение на стратегический комплекс "Ярс" ракетной дивизии Бологовского ракетного соединения начнется в 2022 году. Об этом заявил в интервью газете " Независимое военное обозрение " командующий Владимирским ракетным объединением генерал-майор Олег Глазунов.

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"В Бологовском ракетном соединении проведены подготовительные работы по перевооружению ракетной дивизии. С февраля 2022 года мы приступим к ее переоснащению на ракетный комплекс "Ярс" мобильного базирования", - сказал он.

Как уточнил Глазунов, Бологовское соединение несет боевое дежурство на подвижном грунтовом ракетном комплексе "Тополь".

Глазунов сообщил, что новый ракетный полк, вооруженный ракетным комплексом "Ярс", встанет на боевое дежурство в составе Козельского ракетного соединения в Калужской области в декабре этого года. По его словам, завершается перевооружение Козельского ракетного соединения, дислоцированного в Калужской области, работы по постановке на боевое дежурство ракетного комплекса шахтного базирования "Ярс" продолжаются поэтапно.

"В декабре этого года в составе соединения заступит на боевое дежурство очередной ракетный полк, вооруженный новым ракетным комплексом "Ярс", - сказал Глазунов.

Ранее Минобороны РФ показало кадры, запечатлевшие процесс загрузки в шахту межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" в Козельском ракетном соединении.

PC-24 "Ярс" - российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью. Разработан Московским институтом теплотехники под руководством академика РАН Юрия Соломонова. Является модификацией ракеты комплекса "Тополь-М".