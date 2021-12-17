Минобороны опубликовало уникальные фотографии полководцев, участвовавших в Битве за Москву

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Минобороны РФ в рамках военно-патриотического проекта "Полководцы Победы" опубликовало материалы, посвященные 80-летию победы войск Красной Армии в Битве под Москвой. Проект опубликован на сайте Минобороны России.

"В сегодняшнем проекте представлены уникальные фотографии конца 1941 года, на которых отображены как боевые будни советских полководцев в ходе сражений у стен Москвы, <...> так и редкие минуты фронтового отдыха военачальников. Посетители раздела ознакомятся с фотоснимками из личных дел, из семейных архивов прославленных полководцев, из прессы времен войны", - сообщили в министерстве.

Среди опубликованных снимков - фотография генерал-лейтенанта Константина Рокоссовского, сделанная во время сражений на Волоколамском направлении, когда его армия в кровопролитных боях сдерживала натиск фашистских войск. "В те дни военкору "Правды" Владимиру Ставскому удалось уговорить полководца сделать снимок для газеты", - отметили в ведомстве.

Также опубликованы фотографии, запечатлевшие выезд на передовую генерала армии Георгия Жукова, только что назначенного командующим войсками Западного фронта. "Тогда, в тяжелейшей обстановке на подступах к советской столице, благодаря в том числе и стратегическому таланту военачальника в кратчайшие сроки была организована и проведена оборонительная, а затем и наступательная операции Красной Армии", - сообщили в пресс-службе.

В Минобороны рассказали, что помимо фотографий, в разделе опубликован и обширный справочный материал, содержащий общие сведения о Битве под Москвой и выдержки из биографий советских полководцев, в которых описан их вклад в оборону столицы. "Среди опубликованных уникальных архивных снимков - фотографии из семейных архивов заместителя начальника Генерального штаба РККА генерал-лейтенанта Александра Василевского, командующего войсками Калининского фронта генерал-полковника Ивана Конева, начальника артиллерии Западного фронта генерал-лейтенанта артиллерии Леонида Говорова, командующего 4-й ударной армией Северо-Западного фронта генерал-лейтенанта Андрея Еременко, главнокомандующего войсками Юго-Западного направления маршала Семена Тимошенко, заместителя наркома обороны СССР - начальника Главного управления тыла РККА генерал-лейтенанта интендантской службы Андрея Хрулева и других", - сообщили в министерстве.

В ведомстве подчеркнули, что многие материалы публикуются впервые. "Проект подготовлен при участии "Фонда памяти полководцев Победы" и Фонда сохранения культурно-исторической памяти героев войны "Наследники Победителей", - уточнили Минобороны РФ.