Показаны кадры ликвидации боевиков в Сирии с помощью барражирующего боеприпаса "Ланцет"

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Кадры ликвидации в апреле 2020 года сирийских боевиков российскими Силами специальных операций с помощью новейшего отечественного барражирующего боеприпаса "Ланцет" показали на видео. Запись авиаудара была продемонстрирована в эфире телеканала "Россия-1" .

Как говорится в сообщении, с помощью новейшего боеприпаса был ликвидирован крайне опасный и известный в Сирии боевик, так называемый "снайпер TOW".

"За два дня до проведения нашей спецоперации данный боевик обстрелял конвой Сирийской Арабской Республики и сжег два грузовика. <...> В ходе авиаразведки мы обнаружили расчет ПТУР (противотанкового ракетного комплекса - прим. ТАСС) под руководством данного боевика", - приводят в эфире слова бойца ССО, управлявшего беспилотником.

По его словам, после обнаружения расчета ПТУР боевиков, было принято решение об их ликвидации. "Расчет боевиков буквально за пару секунд до применения услышал приближение барражирующего боеприпаса", - сообщил он.

"Две секунды не позволили боевикам отойти на безопасное расстояние и конечно они были поражены осколками", - сообщил боец спецназа.

Как уточнили, в телепередаче, в этот же день таким же барражирующим боеприпасом был поражен полевой командир, руководивший отрядом боевиков с противотанковыми комплексами.

Планирующий "Ланцет"

Комплекс "Ланцет" производства ZALA Aero оснащен несколькими типами систем наведения: координатный, с помощью оптикоэлектронных средств и комбинированный. Беспилотник оснащен телевизионным каналом связи, который передает изображение цели, что позволяет подтвердить успешность поражения. Тип взрывателя - предконтактный. Комплекс способен поражать цели в радиусе до 40 км. Максимальная взлетная масса - 12 кг.

В августе пресс-служба ZALA Aero сообщила ТАСС, что Министерство обороны России согласовало тактико-технические требования к беспилотнику "Ланцет".