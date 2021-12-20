Авиация ЦВО вышла на маршрут патрулирования в районе посадки "Союза" с туристами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 декабря. /ТАСС/. Авиационная поисково-спасательная группа Центрального военного округа (ЦВО) заняла маршрут патрулирования воздушного пространства в районе посадки корабля "Союз МС-20" с японскими туристами в Казахстане. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой округа.

"Экипажи 12 вертолетов Ми-8МТВ5-1 армейской авиации, самолеты Ан-12 и Ан-26 транспортной авиации Центрального военного округа вылетели для организации поисково-спасательного обеспечения посадки спускаемого аппарата "Союз МС-20" и эвакуации экипажа 20-й экспедиции посещения Международной космической станции (МКС). Зона поисково-спасательных работ сосредоточена в 147 километрах юго-восточнее Жезказгана. Экипажи патрулируют район посадки площадью около 3 000 квадратных километров", - говорится в сообщении.

Уточняется, что точные координаты спускаемого аппарата пеленгует и передает спасателям экипаж самолета Ан-26.

Кроме этого, наземная спасательная группа ЦВО на поисково-эвакуационных машинах ПЭМ-1 и ПЭМ-2 "Синяя птица" дежурит в основном и запасном районах посадки и готова к немедленным действиям по эвакуации космонавтов и транспортировке спускаемого аппарата. В операции задействовано около 200 специалистов-спасателей.

После полета на орбите продолжительностью 12 суток космонавт - корреспондент ТАСС Александр Мисуркин, японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Ёдзо Хирано вернутся на Землю утром 20 декабря. Посадка запланирована на 06:13 мск.