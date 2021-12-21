"Адмиралтейские верфи" начали ходовые испытания ДЭПЛ "Кронштадт"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 декабря. /ТАСС/. АО "Адмиралтейские верфи" приступило к первому этапу заводских ходовых испытаний дизель-электрической подводной лодки (ДЭПЛ) проекта 677 (шифр "Лада") "Кронштадт". Об этом 17 декабря сообщила пресс-служба верфей.

"В рамках первого этапа, который пройдет в Финском заливе, будут проведены скоростные и маневренные испытания подводного корабля. Специалисты предприятия осуществят вывеску и кренование субмарины, проверят гидроакустический комплекс, комплексы навигации и связи, проведут испытания подъемно-мачтовых устройств. Завершение первого этапа заводских ходовых испытаний подводной лодки запланировано на конец декабря текущего года", - говорится в сообщении.

"Адмиралтейские верфи" строят ДЭПЛ "Кронштадт" по скорректированному проекту, опираясь на результаты опытной эксплуатации головной подлодки. На субмаринах модернизированы система управления корабельными техническими средствами, система электродвижения, навигационный комплекс.

Подводные лодки проекта 677 относятся к четвертому поколению ДЭПЛ и на сегодняшний день признаны самыми современными и перспективными отечественными неатомными подводными кораблями как с точки зрения боевой эффективности, так и по другим тактико-техническим характеристикам.

"Адмиралтейские верфи" являются единственным заводом - строителем подлодок данного класса.