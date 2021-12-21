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Путин на коллегии Минобороны поставит задачи для дальнейшего развития ВС РФ

На расширенное заседание коллегии приглашены руководящий состав вооруженных сил, представители органов государственной власти и общественных организаций

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет 21 декабря расширенное заседание коллегии Министерства обороны РФ, на котором в том числе будут определены дальнейшие приоритеты развития армии и флота.

Как сообщала пресс-служба Кремля, "будут проанализированы и подведены итоги деятельности Вооруженных сил РФ в 2021 году, поставлены задачи на следующий год, а также определены приоритеты дальнейшего развития армии и флота России".

На расширенное заседание коллегии приглашены руководящий состав вооруженных сил, представители органов государственной власти и общественных организаций. При этом впервые в режиме видеоконференции в заседании коллегии будут участвовать должностные лица командования военными округами, флотами и флотилиями, соединениями и воинскими частями, а также курсанты и слушатели высших военных учебных заведений Минобороны России.

Ожидается, что об итогах развития Вооруженных сил РФ в 2021 году доложит министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. Он расскажет о количестве техники, поступившей на вооружение в уходящем году, строительстве военной инфраструктуры, результатах международной деятельности ведомства, социальной защищенности военнослужащих и ходе государственной программы перевооружения, об итогах крупных проверок и учений вооруженных сил.

Также во вторник, как сообщил накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.

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