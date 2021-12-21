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Шойгу: уровень современности ядерной триады России доведен до высочайшего показателя

Показатель достиг 89,1%, отметил министр обороны
Министр обороны РФ Сергей Шойгу Алексей Ерешко/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Описание
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© Алексей Ерешко/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Уровень современности ядерной триады РФ доведен до самого высокого показателя за всю историю и составил 89,1%. Об этом сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

"В результате масштабной и целенаправленной работы, проводимой под вашим, Владимир Владимирович, руководством, уровень современности в ядерной триаде доведен до самого высокого показателя за всю историю ее существования - 89,1%," - сказал Шойгу.

По его словам, возможности военно-воздушного и военно-морского компонентов ядерной триады также совершенствуются. "Авиационные стратегические ядерные силы пополнились четырьмя модернизированными стратегическими ракетоносцами Ту-95МС. В состав ВМФ принят очередной атомный подводный крейсер проекта "Борей-А", вооруженный баллистическими ракетами "Булава", - отметил Шойгу.

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Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия
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