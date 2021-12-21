За год в России открыли 29 новых военных парков "Патриот"

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Новые военно-патриотические парки "Патриот" открыты за прошедший год в регионах России. Об этом сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

"Всего по стране открыто 248 парков "Патриот", из них 29 - в этом году", - отметил министр.

По его словам, также продолжена системная работа по военно-патриотическому воспитанию молодежи. "Ее ядром является движение "Юнармия", которое уже охватило все регионы России и объединило более одного миллиона подростков", - подчеркнул он.

Как отметил Шойгу, совместно с руководством Москвы и Московской области организована работа центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард". "Продолжается создание таких центров во всех городах с населением свыше 100 тыс. человек", - сообщил он.