Цифровая трансформация военкоматов в России завершится в течение двух лет

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Два года потребуется для завершения цифровой трансформации военкоматов. Об этом сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

"В течение двух лет завершить цифровую трансформацию военкоматов. Это позволит, с одной стороны, сократить численность персонала, а с другой - увеличить заработную плату", - сказал Шойгу, обозначая перспективы.

По словам министра обороны, деятельность военного ведомства получает высокую оценку в российском обществе. "Более 90% граждан уверены, что вооруженные силы способны защитить страну, а 88% испытывают гордость за армию и флот", - сказал он.