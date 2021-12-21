Более 1,5 тыс. мотострелков и морских пехотинцев Балтфлота проводят боевые стрельбы

КАЛИНИНГРАД, 21 декабря. /ТАСС/. Более 1 500 военнослужащих мотострелковых подразделений армейского корпуса и подразделений морской пехоты Балтийского флота задействованы в боевых стрельбах из штатного стрелкового оружия и вооружения боевых машин, которые проводятся на специализированных полигонах в Калининградской области, сообщила во вторник пресс-служба флота.

"Военнослужащие отрабатывают навыки ведения современного общевойскового боя, действия в обороне, в наступлении и в ходе ведения инженерной разведки местности", - отметили в пресс-службе.

Мишени, имитирующие бронетехнику и живую силу, уничтожаются из вооружения бронетранспортеров, боевых машин пехоты и танков, а также автоматов, ручных пулеметов и гранатометов. Более половины боевых упражнений проводится в темное время суток, с использованием ночных прицелов и приборов ночного видения, а также осветительных ракет.

"В мероприятиях боевой подготовки принимают участие более 1,5 тыс. военнослужащих, задействовано около 100 единиц военной техники", - уточнили в пресс-службе.