Путин осмотрел тематическую выставку в Национальном центре управления обороной

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин после расширенного заседания коллегии Минобороны России осмотрел тематическую выставку в Национальном центре управления обороной на Фрунзенской набережной.

Во время обхода экспозиции главу государства сопровождали руководитель министерства Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

Глава Минобороны, в частности, продемонстрировал Путину систему управления войсками. Среди других решений, представленных президенту, были авиадесантируемые госпиталь и багги "Сармат", комплект для десантирования военнослужащих с высоты 10 тыс. м.

В другой части выставки Путин, Шойгу и Герасимов осмотрели стенд, посвященный русским военным, внесшим вклад в развитие географической науки. Среди прочих экспонатов там была представлена рукописная карта XIX века, составленная Фердинандом Врангелем - одним из основателей Русского географического общества.

"Для 1830 года Курильские острова на этой карте прорисованы в очень интересных деталях. Для этого времени работа была проведена достаточно серьезная", - рассказали главе государства.