В Минобороны России заявили о выполнении плана боевой подготовки дальней авиации на 100%

"В 2021 году план боевой подготовки дальней авиации выполнен на 100%, включая работу по подготовке экипажей на боевое применение и подготовку летного состава на квалификационные разряды", - отметили в военном ведомстве по случаю 107-летия дальней авиации.

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. План боевой подготовки на 2021 год выполнен представителями дальней авиации в полном объеме. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России в четверг.

Как уточнили в Минобороны, в этом году экипажи дальней авиации приняли участие в совместном стратегическом учении "Запад-2021", российско-узбекских учениях, учениях с Северным и Тихоокеанским флотами, а также других мероприятиях боевой подготовки.

С участием российской дальней авиации было проведено третье совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе с экипажами Военно-воздушных сил Народной освободительной армии Китая. "Особенностью выполнения задачи явилась большая продолжительность полета над водной поверхностью, с пересечением государственной границы и полетом над территорией Китая", - рассказали в министерстве. Также экипажи неоднократно патрулировала воздушное пространство Белоруссии.

В военном ведомстве напомнили, что дальняя авиация является составной частью Воздушно-космических сил и компонентом стратегических ядерных сил. "На вооружении дальней авиации состоят стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, самолеты-заправщики Ил-78, учебные и транспортные самолеты различных модификаций", - добавили в министерстве.

23 декабря 1914 года было утверждено решение военного совета Российской армии о создании эскадры воздушных кораблей "Илья Муромец", которая стала первым в мире соединением тяжелых бомбардировщиков. За время Первой мировой войны экипажи эскадры выполнили около 400 боевых вылетов на разведку и бомбардировку объектов противника, за годы Великой Отечественной войны экипажи дальних бомбардировщиков совершили около 220 тыс. боевых вылетов.