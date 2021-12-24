Командующий войсками ЦВО сообщил о снижении заболеваемости ковидом среди военных

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 декабря. /ТАСС/. Заболеваемость коронавирусом среди военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО) снизилась более чем в два раза в сравнении с показателями 2020 года. Этому способствовала профилактика ковида в округе, говорится в материале газеты " Красная звезда" по итогам беседы с командующим войсками ЦВО генерал-полковником Александром Лапиным.

В ноябре Лапин сообщал, что 99% военнослужащих ЦВО привились от коронавируса.

"В результате выполнения комплекса профилактических мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией заболеваемость снизилась более чем в два раза по сравнению с 2020 годом", - говорится в сообщении. Уточняется, что в настоящее время почти 130 тыс. военного и гражданского персонала ЦВО и организаций центрального подчинения Минобороны РФ на Урале, в Сибири и Поволжье, а также на военных базах в Таджикистане и Киргизии прошли ревакцинацию от коронавируса.

"Все задачи, поставленные войскам округа, приходилось решать в условиях сложной эпидемиологической обстановки. И к этим условиям мы были готовы: в округе создан и постоянно пополняется необходимый запас дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты, осуществлена подготовка парка спецтехники. В гарнизонах сформировано 18 мобильных отрядов оперативного реагирования, предназначенных для проведения профилактической и текущей дезинфекции", - приводит издание слова командующего войсками округа.

ЦВО дислоцирован на территории Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов и 29 субъектов России. В состав округа структурно входит несколько заграничных объектов: российские военные базы на территории Таджикистана и Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.