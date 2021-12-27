Шойгу считает, что международные спасательные центры могли бы помочь при ЧС в странах мира

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу считает, что международные координационные спасательные центры могли бы помочь в случае чрезвычайных ситуаций в разных регионах мира, однако санкции делают их создание невозможным. Такое мнение он выразил в интервью газете "Аргументы и факты", опубликованном в понедельник.

"Мы давно по линии МЧС предложили создать координационные спасательные центры в различных регионах мира. Скажем, для совместного тушения лесных пожаров. Потому что ни одна страна не в состоянии держать в резерве такое количество авиации и людей, которые внезапно могут понадобиться, если сильно полыхнет. <…> И такой подход можно было реализовать везде, если бы не было разного рода барьеров в виде санкций, бюрократизма. Если бы у всех было желание жить в согласии и помогать друг другу", - рассказал он газете.

Министр обороны также сообщил изданию, что у ведомства наибольшее количество самолетов Ил-76 и вертолетов Ми-8 и Ми-26. Шойгу отметил, что все они при необходимости способны тушить пожары. "Потому что у страны должен быть достаточный ресурс, который может понадобиться в чрезвычайных ситуациях", - добавил он, отвечая на вопрос о том, почему военные помогают гражданским спасателям в тушении пожаров.