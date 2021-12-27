Шойгу и Чуприян возложили цветы к памятнику спасателям и пожарным в Москве

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу и врио главы МЧС генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян возложили цветы к памятнику спасателям и пожарным в Москве, сообщили журналистам в военном ведомстве.

Монумент объединяет три композиции, посвященные спасателям и пожарным, горноспасателям и ветеранам МЧС. Он установлен на Кременчугской улице и обращен в сторону улицы Ватутина, где расположено здание Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России.

"Сергей Шойгу и Александр Чуприян возложили бордовые розы ко всем трем скульптурам", - сообщили в Минобороны РФ.

Ежегодно 27 декабря в РФ отмечается профессиональный праздник - День спасателя. Он установлен указом президента РФ Бориса Ельцина в 1995 году. Дата выбрана в связи с тем, что 27 декабря 1990 года в России была создана совершенно новая для страны служба - Российский корпус спасателей, который вскоре был преобразован в Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям и затем, в 2004 году, - в МЧС России. За эти годы спасательная служба России превратилась в мобильную, технически оснащенную структуру, в составе которой спасатели, пожарные, авиаторы, пиротехники, психологи, врачи, кинологи, водолазы, альпинисты, сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам и госпожнадзора, горноспасатели и военнослужащие гражданской обороны.