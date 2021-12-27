Один сирийский военнослужащий ранен при обстреле со стороны боевиков

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Один сирийский военнослужащий ранен в результате обстрела боевиками позиций правительственных сил в провинции Алеппо. Об этом в понедельник сообщил журналистам заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

"В провинции Алеппо террористы с позиций в районе Кафер-Хани обстреляли из переносного противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) позиции правительственных сил в районе населенного пункта Урум-эс-Сугра. В результате обстрела террористов ранен один сирийский военнослужащий", - сказал Журавлев.

Он подчеркнул, что российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.