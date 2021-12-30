Путин подписал закон о ратификации соглашения с Таджикистаном об объединенной системе ПВО

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения между Россией и Таджикистаном о создании объединенной системы ПВО. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, стороны создают объединенную региональную систему противовоздушной обороны, которая является составной частью объединенной системы противовоздушной обороны государств - участников СНГ. Для этого будет выделен отдельный район коллективной безопасности в пределах территории и воздушного пространства Таджикистана.

Перечень органов военного управления, командных пунктов, объединений, соединений и воинских частей, выделяемых в состав объединенной региональной системы ПВО, утверждается совместно министрами обороны сторон при возможности вносить в него изменения. В соглашении указано, что координацию совместных действий войск Объединенной региональной системы ПВО и сил из состава других региональных систем ПВО в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности осуществляет главнокомандующий Воздушно-космическими силами Вооруженных сил РФ. Общее руководство силами РФ в составе системы ПВО возложено на командующего войсками Центрального военного округа ВС РФ, а управление совместными действиями сил объединенной системы ПВО в границах отдельного района коллективной безопасности - на командующего Военно-воздушными силами и противовоздушной обороной Вооруженных сил Таджикистана.

Соглашение было подписано в Душанбе 27 апреля 2021 года. Как отмечал министр обороны РФ Сергей Шойгу, оно призвано повысить надежность охраны государственной границы в воздушном пространстве. Документ заключен сроком на пять лет. В дальнейшем его действие автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды.