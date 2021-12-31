В России завершился осенний призыв в армию

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Более 127 тыс. человек, как и было запланировано, призваны и направлены для прохождения военной службы в Вооруженные силы РФ, другие воинские формирования в ходе осенней призывной кампании 2021 года, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Осенний призыв граждан на военную службу завершен. В соответствии с указом президента РФ для прохождения военной службы по призыву в Вооруженные силы, воинские формирования и органы было призвано и направлено 127,5 тыс. человек", - рассказали в министерстве.

Вся кампания с 1 октября проходила при усиленных противоэпидемических мерах, чтобы не допустить проникновения коронавируса в ряды вооруженных сил. Так, во все военкоматы доставили маски, перчатки и бесконтактные термометры, создали необходимый запас дезинфицирующих средств и экспресс-тестов на СОVID-19. Все призывники перед отправкой со сборных пунктов в части были протестированы на коронавирус и обеспечены формой: для ВМФ - черного цвета, для ВКС и ВДВ - синего, для остальных видов и родов войск - защитного. Также им выдавались банковские и персональные электронные карты, медицинские маски и несессеры.

Призывников перевезли на 31 воинском эшелоне и в более чем 2 тыс. отдельных вагонов в составе пассажирских поездов. Было выполнено 55 рейсов самолетов военной авиации и 61 чартерный рейс гражданской. Кроме того, использовался автомобильный транспорт воинских частей.

Особое внимание уделялось комплектованию научных, научно-производственных и спортивных рот, отметили в Минобороны. "В научные и научно-производственные роты было направлено более 320 молодых ребят (всего в научных ротах проходят службу более 650 человек). В спортивные роты было направлено более 200 человек (всего в спортивных ротах проходят службу около 400 человек)", - уточнили там.

В период кампании можно было позвонить на прямые телефонные линии главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ и организационно-мобилизационных управлений штабов военных округов и Северного флота, на которые поступило около 2 тысяч звонков, добавили в министерстве.