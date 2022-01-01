СЕВАСТОПОЛЬ, 1 января. /ТАСС/. Экипажи более 10 кораблей Черноморского флота встретили Новый год в Средиземном море, где они выполняют задачи в составе группировки ВМФ России. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе Черноморского флота.

"Более 10 экипажей кораблей и судов обеспечения Черноморского флота встретили Новый 2022-й год в Средиземном море, выполняя специальные задачи в составе постоянной группировки ВМФ в дальней морской зоне", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, в настоящее время в Средиземном море находятся фрегат "Адмирал Григорович", малый ракетный корабль "Вышний Волочек", патрульный корабль "Дмитрий Рогачев", подводные лодки, морской тральщик "Владимир Захарьин" и другие корабли и суда обеспечения.