Сирийский военнослужащий погиб под минометным обстрелом боевиков в Идлибе

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Военнослужащий сирийской армии погиб в провинции Идлиб в результате обстрела со стороны боевиков. Об этом в субботу сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлев.

"В провинции Идлиб в результате минометного обстрела, произведенного боевиками из района Бнин по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Хантутин, погиб один сирийский военнослужащий", - сказал Журавлев.

По информации Минобороны, всего за 1 января зафиксирован один обстрел.

Ранее 30 декабря 2021 года один сирийский военнослужащий получил ранение в результате снайперского обстрела в провинции Латакия.