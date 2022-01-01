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Сирийский военнослужащий погиб под минометным обстрелом боевиков в Идлибе

По данным Минобороны России, всего за 1 января зафиксировали один обстрел

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Военнослужащий сирийской армии погиб в провинции Идлиб в результате обстрела со стороны боевиков. Об этом в субботу сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлев.

"В провинции Идлиб в результате минометного обстрела, произведенного боевиками из района Бнин по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Хантутин, погиб один сирийский военнослужащий", - сказал Журавлев.

По информации Минобороны, всего за 1 января зафиксирован один обстрел.

Ранее 30 декабря 2021 года один сирийский военнослужащий получил ранение в результате снайперского обстрела в провинции Латакия.

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