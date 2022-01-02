Корабли Северного флота совершат более 10 дальних походов в первой половине 2022 года

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Экипажи более 10 кораблей Северного флота выполнят боевые задачи в стратегически важных районах Мирового океана в первом полугодии 2022 года. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Северного флота.

"В 2022 году экипажи кораблей Северного флота продолжат выполнять задачи по обеспечению военно-морского присутствия в стратегически важных районах Мирового океана. Только в первой половине года более десяти боевых кораблей первого и второго ранга выполнят поставленные задачи в дальней морской зоне", - сообщили на флоте.

В пресс-службе Северного флота напомнили, что в 2021 году выполнено около 30 дальних походов в Арктику, Атлантику и Средиземное море. В октябре североморцы обеспечивали безопасность гражданского судоходства у берегов Африки в Гвинейском заливе Атлантического океана. Экипаж большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" досмотрел несколько гражданских судов и обеспечил безопасную проводку панамского контейнеровоза "Люция", предотвратив захват пиратами его экипажа, состоящего из граждан Украины, России и Румынии.