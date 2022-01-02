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Средства СПРН обнаружили более 170 пусков иностранных и российских ракет в 2021 году

Как сообщили в Минобороны РФ, основу радиолокационных средств наземного эшелона СПРН составляют радиолокационные станции нового поколения типа "Воронеж"

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Средства российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), специализированные средства систем контроля космического пространства и противоракетной обороны обнаружили в 2021 году более 170 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"В рамках несения боевого дежурства в 2021 году дежурными средствами российской системы предупреждения о ракетном нападении, специализированными средствами систем контроля космического пространства и противоракетной обороны были обнаружены более 170 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения", - сказали в военном ведомстве.

В министерстве отметили, что основу радиолокационных средств наземного эшелона СПРН составляют радиолокационные станции (РЛС) нового поколения типа "Воронеж", созданные по технологии высокой заводской готовности.

В ведомстве уточнили, что уже семь новых РЛС "Воронеж", развернутых на территории Ленинградской, Калининградской, Иркутской и Оренбургской областей, а также Краснодарского, Красноярского и Алтайского краев, несут боевое дежурство по радиолокационному контролю ракетоопасных направлений в установленных зонах ответственности. Продолжаются работы по созданию новых РЛС в Мурманской области.

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