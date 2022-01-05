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Кризис в Сирии

Двух сирийских военных ранили во время минометного обстрела в провинции Латакия

По данным Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано шесть обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Двое сирийских военнослужащих получили ранения в результате минометного обстрела со стороны террористов в провинции Латакия. Об этом сообщил журналистам замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.

"В провинции Латакия в результате минометного обстрела, произведенного террористами из района Дуайр-Эль-Акрад по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Санджека, ранения получили двое сирийских военнослужащих", - сказал Журавлев.

По его словам, за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано шесть обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (деятельность запрещена в РФ), в том числе четыре обстрела в провинции Латакия, один обстрел в провинции Идлиб и один обстрел в провинции Хама.

"Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах", - подчеркнул контр-адмирал.

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