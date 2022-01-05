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Военно-морской флот РФ в 2022 году проведет около тысячи учений

Как сообщил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов, силы флота продолжат выполнять задачи военно-морского присутствия и демонстрации Андреевского флага в дальней морской и океанских зонах

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Военные моряки примут участие в 950 тактических и командно-штабных учениях в 2022 году. Об этом сообщил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов, чьи слова приводит Минобороны РФ.

"Перед Военно-морским флотом в 2022 году стоят задачи интенсивной подготовки сил и войск Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии к действиям в составе объединенных (межвидовых) группировок сил (войск) ВМФ к выполнению задач во всех районах Мирового океана, включая Арктику. Планируется, что военные моряки примут участие в около 950 тактических и командно-штабных учениях. Будет подготовлено порядка 300 экипажей кораблей и подводных лодок", - цитирует военное ведомство Евменова.

По его словам, силы ВМФ продолжат выполнять задачи военно-морского присутствия и демонстрации Андреевского флага в дальней морской и океанских зонах.

В 2021 году ВМФ выполнил более 10 тыс. боевых упражнений в ходе мероприятий боевой подготовки.

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