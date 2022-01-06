Северный флот и пограничники ФСБ проведут учения по защите Арктики в 2022 году

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Арктическая группировка Северного флота проведет совместные учения с кораблями ФСБ России по защите Северного морского пути в этом году. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Северного флота.

Как сказали в пресс-службе, арктическая группировка Северного флота, созданная на основе кораблей соединений Кольской флотилии разнородных сил, обеспечит безопасность гражданского судоходства и морской экономической деятельности России по трассе Северного морского пути в ходе очередного похода, в который отправится в начале августа. Военнослужащие проведут в Арктике ряд учений.

"Морские пехотинцы отработают высадку техники и личного состава на ранее не опробованные участки побережья арктических островов и континента. Будет уделено значительное внимание отработке взаимодействия с кораблями погрануправления ФСБ России по западному арктическому району и проведению совместных учений", - сообщили в пресс-службе.

Отдельными элементами похода станут действия по оказанию помощи условному судну, потерпевшему аварию в арктических морях, и спасению людей на воде. Также экипажи боевых кораблей отработают проведение досмотровых действий подозрительных судов.