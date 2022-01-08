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Российские десантники из контингента ОДКБ перебрасываются в Казахстан

В Минобороны уточнили, что подразделения ВДВ со штатной техникой и вооружением перемещаются на самолетах военно-транспортной авиации с аэродромов в Московской и Ульяновской областях на аэродромы "Житыген" и "Алматы"

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Подразделения Ульяновского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) и подразделений 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ из состава российского миротворческого контингента миротворческих сил ОДКБ перебрасываются в Республику Казахстан. Об этом журналистам сообщили в субботу в Минобороны РФ.

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"Продолжается переброска подразделений Ульяновского соединения ВДВ и подразделений 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ из состава российского миротворческого контингента миротворческих сил ОДКБ в Республику Казахстан", - сообщили в военном ведомстве.

В Минобороны уточнили, что подразделения ВДВ со штатной техникой и вооружением перемещаются на самолетах военно-транспортной авиации с аэродромов в Московской и Ульяновской областях на аэродромы "Житыген" и "Алматы".

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