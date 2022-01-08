Разработка перспективных комплексов для войсковой ПВО завершится в 2022 году

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Работа по созданию перспективных средств вооружения для войсковой противовоздушной обороны (ПВО) "Деривация-ПВО", "Панцирь-СМ-СВ" и "Тайфун-ПВО" будет завершена в 2022 году. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"В 2022 году в интересах войсковой ПВО планируется завершение работ по созданию перспективных средств вооружения "Деривация-ПВО", "Панцирь-СМ-СВ", "Тайфун-ПВО", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на замену зенитной самоходной установки "Шилка" и спаренных зенитных установок ЗУ-23 разрабатывается перспективный мобильный зенитный артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО" с 57-мм автоматической пушкой высокой баллистики и многофункциональным снарядом с дистанционным подрывом возле цели, позволяющий поражать мини- и микроБПЛА.

По информации ведомства, для Сухопутных войск разрабатывается модификация зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-СМ-СВ" на гусеничном шасси. Комплекс будет иметь два типа зенитных управляемых ракет и обладать увеличенной зоной поражения.

Кроме того, завершается разработка боевой машины отделения стрелков-зенитчиков на переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) "Тайфун-ПВО". В состав вооружения боевых машин могут входить как существующие ПЗРК "Игла", "Игла-С" и "Верба", так и ПЗРК нового поколения "Метка".

Также разрабатывается ЗРК "Птицелов", применяющий два типа ракет с разными методами наведения (самонаводящаяся по тепловому излучению цели и наводимая по лазерному лучу). Комплекс предназначен для действий непосредственно на переднем крае.