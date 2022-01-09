Миротворцы России в Казахстане начали тренировки по предотвращению ЧС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Российские миротворцы в Казахстане приступили на аэродроме Алма-Аты к тренировкам, в ходе которых отрабатываются вопросы по предотвращению внештатных ситуаций. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

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По данным военного ведомства, прибившие в Казахстан подразделения Воздушно-десантных войск из состава российского миротворческого контингента миротворческих сил ОДКБ совершили марши в составе колонн в районы выполнения задач, где после уяснения обстановки приступили к охране жизненно важных объектов и объектов социальной инфраструктуры.

"Также на аэродроме Алматы подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ проводят тренировки, в ходе которых отрабатываются вопросы по предотвращению внештатных ситуаций", - сказали в военном ведомстве.

Там сообщили, что продолжается переброска основных сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан.