Самолет ВКС России доставил из Алма-Аты в Москву дипломатов из Венгрии и Австрии

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Военный самолет доставил в Москву из Казахстана 146 российских граждан, а также дипломатов из Венгрии и Австрии с семьями. Об этом сообщили журналистам в понедельник в Минобороны РФ.

"Самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил с аэродрома Алма-Аты (Республика Казахстан) в Москву 146 российских граждан <...>. Также самолетом Минобороны России были вывезены на подмосковный аэродром Чкаловский из Казахстана несколько иностранных дипломатов со своими семьями по просьбе посольств Венгрии и Австрии", - сказали в военном ведомстве.