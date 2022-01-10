{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Протесты в Казахстане

Самолет ВКС России доставил из Алма-Аты в Москву дипломатов из Венгрии и Австрии

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Военный самолет доставил в Москву из Казахстана 146 российских граждан, а также дипломатов из Венгрии и Австрии с семьями. Об этом сообщили журналистам в понедельник в Минобороны РФ.

"Самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил с аэродрома Алма-Аты (Республика Казахстан) в Москву 146 российских граждан <...>. Также самолетом Минобороны России были вывезены на подмосковный аэродром Чкаловский из Казахстана несколько иностранных дипломатов со своими семьями по просьбе посольств Венгрии и Австрии", - сказали в военном ведомстве.

Теги
КазахстанПротесты в Казахстане
Протесты в Казахстане
Самолеты Минобороны вывезли из Казахстана в РФ около 1,5 тыс. россиян
По данным ведомства, 9 января в Москву доставлены 1 422 человека и еще 14 - в Екатеринбург
Читать полностью