Минобороны РФ будет вывозить из Казахстана российских граждан до полного выполнения задачи

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Минобороны России продолжает вывоз из Алма-Аты граждан РФ и будет делать это до полного выполнения задачи. Об этом сообщили журналистам во вторник в российском военном ведомстве.

"Минобороны России продолжает вывоз из Алма-Аты самолетами военно-транспортной авиации граждан Российской Федерации, находившихся в Казахстане в течение новогодних праздников и выразивших желание вернуться домой. Вывоз российских граждан самолетами Минобороны России будет продолжаться до полного выполнения задачи", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что сейчас в аэропорту Алма-Аты готовится к вылету очередной военно-транспортный самолет Ил-76 со 145 россиянами на борту для доставки на подмосковный аэродром "Чкаловский".

В течение последних дней самолетами ВТА вывезены из Казахстана на территорию России 1 719 граждан России и других государств, напомнили в министерстве.

Ранее в генконсульстве РФ заявили, что регистрация пассажиров на эвакуационные рейсы из Алма-Аты в Россию в ближайшее время прекращается из-за загруженности.