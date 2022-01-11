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Третий самолет МО РФ доставит 86 граждан из Алма-Аты в Подмосковье

В Минобороны заявили, что вывоз российских граждан "будет продолжаться до полного выполнения задачи"

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Третий самолет военно-транспортной авиации ВКС РФ с 86 российскими гражданами на борту вылетел из Алма-Аты в Подмосковье. Об этом сообщили журналистам во вторник в Минобороны РФ.

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"Третий самолет военно-транспортной авиации ВКС России с российскими гражданами на борту вылетел с аэродрома Алма-Аты (Республика Казахстан) в Москву. Ил-76 Минобороны России доставит на подмосковный аэродром Чкаловский 86 российских граждан, прибывших в Казахстан по туристическим путевкам, в командировки и на отдых к родственникам", - говорится в сообщении.

Ранее во вторник сообщалось, что два самолета Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России прибыли из Алма-Аты в Москву. На борту каждого из них находилось по 145 российских граждан. В Минобороны РФ отметили, что вывоз российских граждан "будет продолжаться до полного выполнения задачи".

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