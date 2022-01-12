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Третий самолет Минобороны РФ доставил из Алма-Аты в Москву 86 граждан России

Граждане были в Алма-Ате на новогодних праздниках

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Третий самолет военно-транспортной авиации ВКС РФ доставил из Алма-Аты в Москву 86 российских граждан. Об этом сообщили журналистам в среду в Минобороны РФ.

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"Третий самолет военно-транспортной авиации ВКС России доставил с аэродрома Алматы (Республика Казахстан) в Москву 86 российских граждан из Алма-Аты", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, доставленные в Россию самолетом военно-транспортной авиации российские граждане прибыли в Алма-Ату на новогодние праздники, в туристические поездки или находились в командировке. "В результате обострения ситуации и прекращения работы международного аэропорта Алматы российские туристы оставались в гостиницах города. Находясь в отелях и у родственников, они обратились к руководству российским контингентом миротворческих сил с просьбой о помощи в доставке их на территорию Российской Федерации", - отметили в Минобороны.

Ранее самолетами военно-транспортной авиации ВКС России были доставлены из Казахстана в Россию 2 009 российских и иностранных граждан.

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