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Самолеты Минобороны РФ доставили в Россию из Казахстана 2 095 россиян и иностранцев

В частности, 11 января из Казахстана в Москву доставлено 376 российских граждан

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставили из Казахстана в Россию 2 095 россиян и иностранцев. Об этом сообщили журналистам в среду в Минобороны России.

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"Всего самолетами военно-транспортной авиации ВКС России доставлено из Республики Казахстан в Россию 2 095 российских и иностранных граждан. 11 января самолетами военно-транспортной авиации ВКС России доставлено из Республики Казахстан в Москву 376 российских граждан", - говорится в сообщении.

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