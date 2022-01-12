Военные строители завершили в Санкт-Петербурге строительство нового медицинского центра

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России завершили строительство крупного многопрофильного медицинского центра "Мать и дитя", торжественное открытие которого состоялось в Санкт-Петербург в среду.

На церемонии было отмечено, что высокотехнологичный медицинский центр был построен военными строителями в рекордные 119 дней. Площадь госпиталя составляет более 9 тыс. кв. м.

В новом центре созданы условия для оказания высококвалифицированной помощи по направлениям акушерства-гинекологии, педиатрии, лучевой и лабораторной диагностики, хирургии, урологии, эндоскопии, неврологии и кардиологии.

Все палаты оборудованы системой подачи кислорода. Стационар нового корпуса рассчитан на 100 коек, в том числе 12 реанимационных.

В открытии клиники приняли участие командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев, губернатор Ленинградской области Александр Беглов, генеральный директор группы компаний "Мать и дитя" академик РАН Марк Курцер.