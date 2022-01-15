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Протесты в Казахстане

Еще два самолета с российскими миротворцами прибыли из Казахстана в Иваново

В общей сложности на аэродром "Северный" прибыли восемь самолетов
Посадка в Иваново
© Минобороны России

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Еще два самолета с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли из Казахстана в Иваново, в общей сложности на аэродром "Северный" в субботу прибыли восемь самолетов. Об этом сообщили в субботу в Минобороны РФ.

"Восемь самолетов с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли на аэродром Северный (г. Иваново) из Казахстана", - сообщили в военном ведомстве. Ранее сообщалось о прибытии шести самолетов.

Ранее в субботу сообщалось о прибытии шести самолетов в Иваново и двух - в Подмосковье.

2 января в ряде городов Казахстана прошли акции протеста, которые через несколько дней переросли в массовые беспорядки и погромы. Они сопровождались нападениями на полицейских, военных и органы власти во многих городах страны, в первую очередь в Алма-Ате. После обращения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева страны ОДКБ направили в республику миротворцев. По данным властей, конституционный порядок восстановлен во всех регионах.

Токаев заявил, что военные ОДКБ сыграли большую роль в стабилизации ситуации в Казахстане, назвав их миссию успешной. 13 января начался вывод миротворцев из страны.

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КазахстанРоссияПротесты в Казахстане
Все самолеты с российскими миротворцами прибыли в Иваново из Казахстана
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