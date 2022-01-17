Шесть самолетов с российскими миротворцами вылетели из Казахстана в Россию

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Шесть самолетов Ил-76 ВКС РФ с российскими миротворцами на борту вылетели из Алма-Аты в Ульяновскую область. Об этом сообщили журналистам в понедельник в Минобороны РФ.

"Шесть самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России, осуществляющие переброску на аэродром Восточный в Ульяновскую область возвращающихся из Республики Казахстан российских миротворцев из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ, вылетели с аэродрома Алматы", - сказали в ведомстве.

В Минобороны отметили, что самолеты ВКС РФ доставят в Россию личный состав и технику подразделений Ульяновского соединения ВДВ. После торжественной встречи на аэродроме десантники разгрузят вооружение и технику из самолетов и совершат марш в пункт постоянной дислокации.

Возвращение всех миротворцев домой планируется завершить до 19 января.