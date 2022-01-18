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Российские инспекторы во вторник проверят военный объект Великобритании

Посещение по оценке будет проводиться 18 января

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Российские инспекторы в рамках реализации венского документа 2011 года "О мерах укрепления доверия и безопасности" во вторник проверят военный объект в Великобритании. Об этом сообщил начальник российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

"Посещение по оценке будет проводиться 18 января 2021 года в течение одного дня. <…> Инспекторы по оценке посетят военный объект Великобритании в месте его обычного расположения мирного времени", - сказал он.

Кроме того, для российских инспекторов будет проведен брифинг, в ходе которого будет предоставлена информация от командования военного объекта относительно личного состава, а также основных систем вооружения и техники.

По словам Рыжкова, такие посещения по оценке проводятся с целью проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники.

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