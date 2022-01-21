Установка для снабжения ВС РФ в Арктике питьевой водой поступит в войска в 2022 году

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Уникальная установка УПВС-5 по переработке снега и льда в питьевую воду поступит в войска в 2022 году. Об этом в интервью газете "Красная Звезда" сообщил начальник инженерных войск Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

"В целях получения воды для хозяйственных нужд и опресненной воды питьевого качества, а также очистки воды в условиях Арктики и Крайнего Севера разработана и принята на снабжение установка получения воды из снега и льда УПВС-5", - сообщил он.

По его словам, в 2022 году спланирована поставка первого комплекта установки для инженерных подразделений Северного флота.

"Производительность - не менее пяти кубометров воды в час, предназначенной для хозяйственных нужд, и 2,5 кубометров опресненной питьевой воды", - уточнил Ставицкий.

Установка размещается в двух контейнерах, что позволяет осуществлять ее транспортировку на двухзвенном транспорте или автомобиле высокой проходимости с прицепом, а время развертывания системы до получения воды из снега и льда составляет не более двух часов.