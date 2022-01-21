Около 500 семей военнослужащих ТОФ получили новые служебные квартиры во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 21 января. /ТАСС/. Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны в 2021 году сдали во Владивостоке более 30 тыс. кв. метров служебного жилья для военнослужащих Тихоокеанского флота (ТОФ), ключи от новых квартир получили 489 семей. В 2022 году планируется сдать еще пять жилых домов, сообщил ТАСС руководитель предприятия Военно-строительного комплекса Евгений Гуров.

"Общая площадь сданного служебного жилья, построенного в Снеговой пади в 2021 году, составляет 31 152 кв. метра, 489 квартир: 113 однокомнатных, 156 двухкомнатных, 200 трехкомнатных, 18 четырехкомнатных. В 2022 году в микрорайоне Снеговая падь будут сданы в эксплуатацию еще пять жилых домов", - сообщил собеседник.

В частности, в конце декабря в торжественной обстановке специалисты Военно-строительного комплекса передали новоселам 10-этажный пятиподъездный жилой дом в микрорайоне Снеговая падь, а двумя месяцами ранее был заселен 24-этажный односекционный дом. Военнослужащие получают просторные квартиры улучшенной планировки, которые разделены на гостевую и приватную зоны. Квартиры передаются с чистовой отделкой и всей необходимой сантехникой, в кухнях установлены электрические плиты.

При строительстве учитывались климатические особенности Владивостока: строители выполнили усиленные железобетонные фундаменты и каркас здания, установили не пропускающие ветер и холод трехкамерные стеклопакеты, а наружные стены представляют собой многослойную конструкцию с применением эффективных тепло- и пароизоляционных материалов. Безопасность жильцов обеспечивается охранными системами, системами предотвращения пожара и противопожарной защиты в соответствии с установленными требованиям. При возникновении задымления автоматически срабатывают системы оповещения, дымоудаления, лифты опускаются на первый этаж.

Среди новоселов - офицеры, мичманы, военнослужащие, проходящие службу по контракту. Для большинства из них это первое служебное постоянное жилье, которое они ждали несколько лет. Так, в одном из новых домов квартиру получили многодетные родители Алексей и Надежда Дедюкины. Мичман Дедюкин служит с 2006 года, в семье растут сыновья Артем и Денис, а недавно у них появилась сестра Елизавета.

"Все годы службы мы жили в съемном жилье, которое по разным причинам приходилось менять, и вот, наконец-то, просторная четырехкомнатная квартира. Мальчишки уже определили, кому какая комната достанется, и с удовольствием осваивают территорию, ну а папа уже занимается устройством детей в школу и детский сад, которые находятся поблизости", - рассказала ТАСС Надежда Дедюкина.

Жилье на Камчатке

Кроме того, в прошлом году специалисты военно-строительного комплекса передали в эксплуатацию морякам-подводникам ТОФ дом в Вилючинске на Камчатке. В пяти секциях дома находится 90 благоустроенных квартир, площадь застройки составляет 1 565 кв. метров, общая площадь жилых помещений - 4 497,35 кв. метров.

Этот дом построен по принципу "заходи и живи": обои под покраску, матовые натяжные потолки, в кухнях выложен фартук из белой керамической плитки, на полу ламинат, в санузлах кафельная плитка. В квартирах установлены кухонные гарнитуры, обеденные и письменные столы, диваны, кресла, стулья, кровати, шкафы, в том числе и шкафы-купе, мебель для детских комнат и прихожих. В кухнях установлены электрические плиты, мощные вытяжки и встроенная система принудительной вентиляции.

Военно-строительный комплекс Министерства обороны - национальный лидер в области строительства специальных, стратегических и социально-значимых объектов Министерства обороны России. На объектах военного строительства трудится около 19 000 человек, 2 000 единиц техники. Всего в 2021 году завершено строительство более 3 000 объектов различного назначения, среди них 770 жилых на территории всех военных округов.