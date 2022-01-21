Стратегические ракетоносцы ВКС России Ту-160 выполнили 13-часовой полет над Арктикой

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Стратегические ракетоносцы Ту-160 провели 13-часовой полет над Северным Ледовитым океаном, совершив дозаправку в воздухе. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны России.

"Два стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Баренцева и Белого морей продолжительностью около 13 часов", - говорится в сообщении.

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - отметили в Минобороны.

Сверхзвуковой бомбардировщик Ту-160 "Белый лебедь" является носителем крылатых ракет как с обычным, так и с ядерным оснащением. Ракеты размещаются внутри фюзеляжа в двух барабанах по шесть штук в каждом. Современные крылатые ракеты Х-101, которыми может вооружаться ракетоносец, имеют дальность полета около 5,5 тыс. километров.