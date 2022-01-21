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Россия, Китай и Иран отработали противодействие пиратству на учениях СHIRU 2022

К учениям привлекались 14 боевых кораблей и вспомогательных судов

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Боевые корабли России, Ирана и Китая отработали организацию спасения на море и противодействие морскому пиратству в ходе военно-морских учений CHIRU 2022 в Аравийском море. Об этом сообщили в пятницу журналистам в Минобороны РФ.

"В ходе практических действий корабли ВМФ России совместного с китайскими и иранскими военно-морскими силами (ВМС) выполнили артиллерийские стрельбы по морской цели, осуществили совместное тактическое маневрирование, отработали задачи по поиску и спасению на море. В финальной части учений CHIRU 2022 совершенствовались практические навыки сторон в проведении досмотровых действий и освобождении условно захваченного пиратами судна", - говорится в сообщении.

В Минобороны также сообщили, что к учениям привлекались 14 боевых кораблей и вспомогательных судов России, Ирана и Китая.

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